財困危機！美國逾三成家庭積蓄用光或幾乎用光

外國傳媒引述美國一項調查顯示，當地46%的家庭在新冠肺炎危機期間，面臨嚴重的財務問題，其中31%的家庭用光或幾乎用光了他們的儲蓄。

調查顯示，約46%受訪者表示，自美國疫情爆發以來，他們家庭的至少一個成年人失去了工作、失去了生意、被停薪留職或被削減了工資或工時。在年收入低於10萬美元的家庭中，54%的家庭面臨嚴重的財務問題。

拉美裔、非裔和美國原住民家庭面臨嚴重經濟困難的比例分別為72%、60%和55%。相比之下，亞裔和白人家庭面臨嚴重困難的比例分別為37%和36%。

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