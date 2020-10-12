新盤UPDATES：大型鐵路上蓋項目登記數字持續急升
2020年10月12日 20:14
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颱風襲港亦未有影響新盤收票反應，新界東大型鐵路上蓋項目的登記數字持續急升，售樓處參觀氣氛亦保持踴躍，料最快日內落實具體開售安排。
●柏蔚莊I收票突破1萬張
新盤收票成績報捷。市場消息透露，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，截至今日晚上7時，已累積錄得超過1萬個認購登記，料為今年推售新盤中，首3天入票量最多的項目。市場料發展商日內將會公布加推單位及銷售安排，最快周內開售。
●深水灣徑8號大宅逾1.74億元沽出
豪宅新盤再錄大額交投。南豐集團等合作發展的壽臣山深水灣徑8號，剛售出2座5樓D單位，實用面積為2,865方呎，成交價逾1.74億元，呎價61,000元。項目至今累積售出12個單位，合共套現約31.9億元。
●逸瑆向麗新會會員買家提供額外1%折扣優惠
麗新發展(00488)與市區重建局合作發展的筲箕灣逸瑆，聯同LS Club麗新會合作推出最新優惠，名為「麗新會會員售價折扣優惠」。會員凡於2020年10月1日至11月30日期間，簽署臨時買賣合約購買項目住宅物業，即可享額外1%售價折扣優惠。
成為麗新會會員除了定期收到旗下商場推廣資訊外，還可享商戶獨家優惠和參加各項精彩會員活動。
●油塘蔚藍東岸預計最快本月推售
發展商積極啟動推盤攻勢，五礦地產(00230)營銷及市務總監方俊稱，旗下油塘蔚藍東岸，將與法國皇室品牌合作，為單位引入價值六位數的一系列廚房家電，包括抽油煙機、電煮食爐、雪櫃等，而項目兩房或以上單位，更將配備蒸焗爐。樓盤銷售工作已準備妥當，正待批預售文件，預計最快本月推售。
對於沙田大圍站有大型新盤推出，會否構成競爭。他認為，百花齊放是好事，而且看到市場對新盤反應踴躍，反映需求大，蔚藍東岸位處東九龍市中心，對項目銷售有信心。
政府料於11月底前發表施政報告，方認為，應從供應着手解決住屋問題，如加快棕地發展，有助應付短期供應。並建議撤減一至兩項樓市辣招，讓市場買賣轉活，在交投增加下，政府稅收不會有太大損失，亦看不出樓市會因減辣而飆升。
●恆大‧珺瓏灣第2期本周五推售262伙
屯門恆大‧珺瓏灣兩期開售以來銷情理想，至今累沽1,079個單位，發展商剛公布第2期全新價單及銷售安排，原價推出123個單位的價單，包括開放式及一房戶，價單售價由 440萬元至644萬元，同時加推262伙標準單位於本周五(16日)起發售。
發展商亦首度推出27個地下連花園特色單位，於下周一起招標。該批單位分布第5座及5A座，實用面積由201至438方呎，花園面積由58至362方呎，間隔開放式至兩房不等。
●柏蔚山四房戶呎售逾4.3萬元 標準戶沽清
港島豪宅新盤承接理想。新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，售出最後1伙分層標準單位，為2座35樓F室，實用面積1,048方呎，成交價4,533萬元，呎價43,254元。項目至今累售606伙，套現逾155億元，現時僅餘小量複式大宅待售。
●明翹匯低層三房戶獲840萬元承接
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，剛售出1A座3樓C單位，實用面積577方呎，間隔屬三房設計，成交價840.6萬元，呎價14,568元。
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