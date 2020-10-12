新盤UPDATES：大型鐵路上蓋項目登記數字持續急升

颱風襲港亦未有影響新盤收票反應，新界東大型鐵路上蓋項目的登記數字持續急升，售樓處參觀氣氛亦保持踴躍，料最快日內落實具體開售安排。

●柏蔚莊I收票突破1萬張

●深水灣徑8號大宅逾1.74億元沽出

豪宅新盤再錄大額交投。南豐集團等合作發展的壽臣山深水灣徑8號，剛售出2座5樓D單位，實用面積為2,865方呎，成交價逾1.74億元，呎價61,000元。項目至今累積售出12個單位，合共套現約31.9億元。

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●油塘蔚藍東岸預計最快本月推售

對於沙田大圍站有大型新盤推出，會否構成競爭。他認為，百花齊放是好事，而且看到市場對新盤反應踴躍，反映需求大，蔚藍東岸位處東九龍市中心，對項目銷售有信心。

政府料於11月底前發表施政報告，方認為，應從供應着手解決住屋問題，如加快棕地發展，有助應付短期供應。並建議撤減一至兩項樓市辣招，讓市場買賣轉活，在交投增加下，政府稅收不會有太大損失，亦看不出樓市會因減辣而飆升。

●恆大‧珺瓏灣第2期本周五推售262伙

屯門恆大‧珺瓏灣兩期開售以來銷情理想，至今累沽1,079個單位，發展商剛公布第2期全新價單及銷售安排，原價推出123個單位的價單，包括開放式及一房戶，價單售價由 440萬元至644萬元，同時加推262伙標準單位於本周五(16日)起發售。

發展商亦首度推出27個地下連花園特色單位，於下周一起招標。該批單位分布第5座及5A座，實用面積由201至438方呎，花園面積由58至362方呎，間隔開放式至兩房不等。

●柏蔚山四房戶呎售逾4.3萬元 標準戶沽清

●明翹匯低層三房戶獲840萬元承接

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