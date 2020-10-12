東航控股股東將獲310億人幣增資

根據周一(12日)交易所公告，東航集團將獲國壽投資控股增資110億元，上海久事(集團)增資100億元，中國國新資產管理有限公司和中國旅遊集團有限公司分別增資50億元。

中國東方航空代表沒有立即回應進一步置評的請求。

由於中國疫情基本得到控制且國內航空出行反彈，該國航空公司更好地挺過了新冠危機帶來的衝擊。儘管上半年虧損達數十億美元計，但航空客運能力已經基本恢復到疫情前水平。

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