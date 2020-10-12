高成數按揭申請比例平均達40%　審批時間見改善

今年高成數按揭申請比例平均達40%，反映新按保釋放大量潛在需求！自去年10月政府放寬按揭成數，現時樓價1,000萬元或以下的單位，可承造8成按揭，而800萬元或以下更可承造9成按揭，利用按保入巿的客戶明顯增加。中原按揭董事總經理王美鳳表示，據統計指，去年第四季申請高成數按揭客戶比例曾高達46%，對比第三季29.5%明顯上升，反映放寬按保即時釋放用家上車需求。

據數據顯示，今年首9個月計，整體按保申請的新批貸款宗數達34,501宗，涉及金額1,850.08億元，較去年全年按保的新批貸款宗數(20,185宗)大幅增加71%，全年金額(871.29億)飆升112%。至於首9個月的按保新取用貸款宗數及金額分別為13,760宗及722.28億元，較去年全年分別上升66%及117%。

王美鳳指，由於新按保適用於現樓按揭，9月份新批按保二手比例高達88%，10月份樓市交投開始增加，二手交投上升，她預料10月份新批按保宗數可重上4,000宗以上水平。

她續指，最近疫情緩和，銀行大致上由家居工作已回復辦公室上班，除了銀行在按揭取態上轉為較積極，銀行審批按揭的時間顯著改善，第三波疫情爆發後按保審批時間可長達1個月甚至2個月不等，最近部分銀行審批按保時間可短至2至3星期內。用家在申請按揭時及早準備入息證明文件同步交齊予銀行有助加快審批，亦應留意形勢變化，預留充足完成交易期，一般仍建議交易期達2個月或以上。

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