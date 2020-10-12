【悲情樓市】新界洋房慘蝕　天巒十年貶值380萬

二手樓市繼續湧現跌價個案，當中新界洋房最為慘烈，過去短短約一星期間，市場出現至少4宗同類物業蝕讓買賣。上水天巒一幢洋房，劈價至1,820萬元易手，原業主持貨約10年，帳面貶值近380萬元。同區歌賦嶺亦連環損手，成交呎價跌至約9,000餘元。

天巒今年暫錄至少9宗二手轉讓，全屬帳面蝕讓個案。利嘉閣林偉明稱，上述加倫大道單號屋，實用面積約1,587方呎，三房連三套房間隔，曾叫價2,000萬元放售，減價180萬元後沽出，呎價約11,468元，原業主於2010年以約2,199.9萬元買入，是次做價比10年前低約17%。

同時，歌賦嶺繼上周錄得一宗八年跌價近14%成交後，資料顯示，屋苑銀杏徑雙號屋，以1,700萬元登記轉手，較2012年購入價帳面低約720萬元，跌幅近30%。若以物業實用面積約1,798方呎計算，呎價約9,455元，與區內已補價自由市場公屋相若，但不排除有機會為內部轉讓。

除新界洋房頻頻「輸錢」外，市區單幢樓賺幅亦未見突出。世紀21北山梁淑儀指，北角維峯中層E室兩房戶，實用面積486方呎，獲區外換樓客以約1,130萬元承接，呎價23,251元。原業主持貨約五年，幅面僅獲利57萬元。市場料若扣除使費，只近平手離場。

資料亦顯示，筲箕灣柏匯中層單位，面積209方呎，以448萬元登記轉手，原業主約5年前以約443萬元購入，帳面升值約1%，料蝕使費離場。

此外，多個大型屋苑業主繼續劈價吸客，二手市場低價成交湧現。利嘉閣彭錦添透露，青衣指標屋苑灝景灣1座高層A室，實用面積約666方呎，套三房間隔，經議價後減價180萬元，終以1,000萬元成交，新買家可承做最多八成樓按，呎價約15,015元。市場指做價屬低市價。

個別投資者亦願意低價出貨。世紀21柏宇李洛章指，大埔新峰花園26座低層F室兩房戶，放盤約四個月，最初叫價700萬元，其後累減56.2萬元，獲用家以643.8萬元購入，實用面積565方呎計算，呎價約11,395元，低市價約6%。原業主為投資者，收租逾11年，是次帳面賺近390萬元。

另外，工商物業市道雖然不景，但個別投資者繼續積極出貨。由「舖王」鄧成波持有的尖沙咀金巴利道80號全幢商廈，以現狀及連現有租約形式推出標售，市場估計市值逾3.88億元。據悉，業主早前意向售價曾達4.8億元，現已因應市況回調叫價。

仲量聯行表示，公司獲委任為上述項目的獨家銷售代理，截標日期為11月12日正午12時。物業坐落於核心地段，現為一幢14層高商業大廈，現有建築面積約19,923方呎，為商業用途，地積比率最高為12倍，可建銀座式商廈及酒店，即重建後最高可建樓面面積約23,000方呎。

該公司資本市場部董事潘靜儀表示，物業適合酒店、服務式住宅或商廈投資者購入作長線投資。同時更可進行公司股權交易，以節省印花稅。而區內對上一宗同類成交是去年11月售出的金馬倫道37號，成交價4.48億元，呎價接近19,000元。不同之處是本物業現時寫字樓部分由酒店承租及營運，買家可考慮翻新整幢大廈作服務式住宅、共享居住或共享工作空間，預計租金收入可以大幅增加一倍以上。

資料顯示，鄧成波於2018年以3.3億元購入上址。事實上，其家族近期不斷放售各區物業，其中深水埗基隆街1至7號全幢，早前市傳獲基金以3.5億元購入，項目地盤面積約5,654方呎。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299