樓價UPDATES：屯門卓爾居早上放盤　晚上減至800萬低市價沽

經濟前景仍未樂觀，二手市續錄低價成交。屯門卓爾居套三房單位，早上放盤，晚上即減價至800萬港元沽出，較上月同類型單位做價平約6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔海峰華軒中層B室，實用面積471方呎，三房間隔，享全海景，9月尾叫價800萬元，最終以768萬元易手，實用呎價16,306元，而同類型高層單位叫價達838萬元，新買家屬於用家。

●北角維峯中層E室，實用面積486方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以約1,130萬元承接，實用呎價23,251元，原業主於2015年6月購入單位投資，當時作價1,073萬元，持貨5年至今將單位沽售，帳面獲利57萬元，單位期內升值5%。

●鰂魚涌康怡花園10月暫錄得7宗成交，平均實用呎價17,649元，其中N座中層3室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價860萬元，最終以839.8萬元易手，實用呎價18,021元，

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九龍區

●茶果嶺麗港城4座高層E室，實用面積687方呎，套三房間隔，最初開價1,010萬元，經連番議價後，最終以966萬元易手，實用呎價14,061元，新買家為同區換樓客，見放盤叫價累減44萬元，決定入市自用。

●長沙灣泓景臺2座低層D室，實用面積447方呎，兩房間隔，月初開價820萬元，現以800萬元易手，實用呎價17,897元，原業主於2009年3月以251萬元入市物業，持貨逾11年，帳面獲利549萬元，單位升值近2.2倍。

●長沙灣昇悅居8座低層G室，實用面積約604方呎，三房間隔，吸引用家承接，成交價1,038萬元，較原叫價1,090萬元，調減約52萬元，減幅約4.8%，實用呎價約17,185元。

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新界區

●屯門卓爾居2座低層C室，實用面積679方呎，套三房間隔，望河景，早上放盤，當晚極速獲買家承接，叫價820萬元，減價20萬元，以800萬元沽出，實用呎價11,782元，新買家為同區上車客，見價錢較上月同類型單位855萬元做價平50萬元或6%，立即拍板承接，原業主則於1997年12月以353.02萬元一手買入，持貨23年易手，帳面獲利446.98萬元或近1.3倍。

●東涌昇薈2A座中層A室，實用面積約1,144方呎，套三房連工人套房間隔，新買家睇樓1次，即決定承接，最終追價入市，以1,238萬元成交，實用呎價約10,822元，較對上一宗同類型單位以約1,205萬元售出，高出近3%。

●東涌影岸‧紅A座高層F室，實用面積539方呎，兩房間隔，8月叫價820萬元，隨後兩次調整叫價至780萬元，最終以760萬元沽出，實用呎價14,100元，新買家為同區上車客，覓盤已半年，上址最近新放盤，該買家兩度睇樓，即決定購入自用，該區10月至錄約26宗成交。

●屯門南浪海灣6座高層E室，實用面積524方呎，日前獲區內換樓客垂青，沽出原本居住的細單位後，隨即以683.8萬元購入作自住之用，實用呎價13,050元。

●元朗洪水橋尚城3座高層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，叫價610萬元，放盤短短兩日，議價後以566.8萬元成交，實用呎價10,674元，新買家為年輕上車客，把握低息環境置業，眼見新盤認購反應熱烈，原業主又肯減價，火速承接上址。

●粉嶺及上水區本月暫錄約17宗成交，交投放緩，上水名都3座低層A室，實用面積391方呎，兩房間隔，議價後以476.8萬元獲承接，實用呎價12,194元，原業主則於1997年以221萬元購入上址，持貨23年帳面獲利255.8萬元，單位升值116%。

●大埔新峰花園26座低層F室，實用面積565方呎，兩房間隔，放盤4個月，叫價700萬元，其後累減56.2萬元，獲用家以643.8萬元承接，實用呎價11,395元，低市價約6%，原業主於2009年8月以256萬元購入上址作長期收租之用途，持貨逾11年至今轉售，帳面獲利387.8萬元，單位期內升值1.5倍。

●沙田第一城10月暫錄17宗買賣，包括42座高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以570萬元易手，實用呎價18,750元，原業主則於2016年以400萬元購入，持貨4年次沽出帳面獲利170萬元，單位升值約42.5%。

●西貢松濤苑E段雙號屋，實用面積1,926方呎，套三房連工人房間隔，望山景及遠海景，叫價3,300萬元，累減350萬元或10.6%，最終以2,950萬元沽出，實用呎價15,317元。

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