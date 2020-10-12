比亞迪向上修訂盈利預測　料首三季多賺1.2倍

公司表示，第3季內地新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，汽車板塊業務實現恢復性增長，尤其新能源汽車銷量實現快速觸底反彈。公司新能源汽車銷量實現快速增長。其中，全新旗艦車型「漢」一上市就成為國內高端新能源汽車市場的熱銷車型，訂單數量持續攀升，銷量持續增長；公司改款旗艦車型「唐」銷量增長迅猛，在同級別車型中銷量位居前列，兩款旗艦車型推動了公司新能源乘用車業務取得更快增長。

手機部件及組裝業務方面，主要客戶份額持續提升，成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商，玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅猛，推動業務規模進一步擴大。受益於整體營運效率的提高，產品結構的優化，盈利能力進一步提升。

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