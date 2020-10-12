全球經貿戰：新一個戰場來自「數碼稅」　最快年底引爆

外國傳媒報道，隨着科技企業擴張成為龐大巨企，並成為疫情贏家，包括美國、法國、英國和愛爾蘭等國，都努力讓稅收制度適應新的數碼經濟，但各國尚未就國際數碼稅達成協議，經合組織(OECD)對此警告，若國際數碼稅協議未達成，在最壞情況下，單邊數碼稅將引發全球貿易戰，恐使全球生產總值(GDP)每年減少超過1%。

OECD轄下的多國國際數碼稅談判陷入停滯，且美國也在6月退出談判，該組織周一(12日)宣布，今年將不會達成國際適用的數碼稅協議，並希望協議能在明年中達成，同時警告若不能達到共識，有機會觸發貿易戰。

歐盟則已表示，若到今年底，在OECD框架下的國際數碼稅協議沒有達成，歐盟將推動其範圍內的數碼稅，預計法國、英國和西班牙等國將於明年上半年起，收到各自的第一筆數碼稅。

OECD對貿易戰的擔憂不無道理，因法國去年決定對跨國科技巨頭徵收數碼服務稅，就立即惹來美國宣布對法國價值達13億美元的化妝品、手提包和其他進口商品徵收25%關稅，但給予緩徵期180天。

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