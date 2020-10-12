夜市UPDATES：Apple升5%　道指漲300點

美股升勢持續擴大，道指目前報28,874點，升287點或1.01%；標指3,529點，升52點或1.50%；納指報11,827點，升247點或2.14%。

科技股繼續領漲，Facebook和亞馬遜分別上漲了2.9%和5%。Netflix上漲超過1%，Alphabet上漲2.5%；微軟上漲了1.9％。蘋果公司升超過4%。

【22:18】美國兩黨本周將就財政刺激措施進行進一步談判，美股早市報28,760點，升173點或0.61%；標指報3,506點，升29點或0.85%；納指報11,726點，升146點或1.26%。外圍向好，惟港股期指夜市報24,646點，跌33點，低水4點。

科技股領漲，亞馬遜飆3%；Google母公司Alphabet升2%；Facebook漲1.5%。

儘管美國國會在總統大選前通過財政刺激法案的可能性很低，但市場仍在關注其進展。上周美股表現強勁，道指跳漲3.3%，創下自8月以來的最大單周升幅，而標指和納指數分別創下了自7月以來的最佳漲幅，為3.8%和4.6%。

特朗普的立場轉變並提出更高規模的財政刺激，招致參議院共和黨人的批評。一些共和黨人對美國債務不斷增長感到不安，擔心若達成協議會降低共和黨在即將到來的大選中所獲支持。

美股新一輪業績期即將開始，分析認為財報可能再次顯示新冠肺炎疫情導致企業盈利按年下滑，儘管下滑幅度可能好於第二季。據FactSet截至上周五的調查數據顯示，經濟學家預計標指成分公司的每股收益合計比去年下降20.5%。

【21:30】市場觀望財政紓困方案談判進展及新一季業績期表現，美股開市早段靠穩，道指升116點，至28,703點；納指升177點，至11,757點；標指升23點，至3,501點。

德銀上調多家科技股目標價，其中Facebook(Fb)目標價由305美元上調至325美元。Fb股價早段升1.8%至269.39美元。

蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會前股價做好，報119.55美元，漲2.2%。

雲端通訊公司Twilio以約32億美元、全股票形式收購客戶數據基建公司Segment，Twilio股價早段漲4.5%至320.03美元。

摩根大通周二(13日)公布業績，為銀行業打頭陣。由於業界今年首6個月的貸款虧損撥備料已足夠，預期摩通、美國銀行、花旗和富國第3季每股盈利將料較前一季反彈。摩通股價早段報101美元，跌0.2%。

另摩通指出，若民主黨在美國大選中大勝，並決定上調資本增值稅，可能令美股短暫下挫，或跌約5%，但相關沽壓僅屬短暫性質，當新稅正式落實，股市很可能重拾升軌，升勢可能更強勁。

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