貧富懸殊炸彈！美千禧世代財富佔全國不足5%

外國傳媒報道，美國聯儲局數據顯示，儘管千禧世代佔美國最多勞動人口，但上半年擁有的財富只佔全國比重4.6%。整體來看，上半年嬰兒潮世代擁有的財富佔全國比重超過53%，X世代的財富佔比略高於25%，沉默世代的財富佔比則為17%。

嬰兒潮意指從1946年至1964年出生的人；X世代指1965年至1980年出生的人；沉默世代指1928年至1945年間出生的人。

當然，長輩比年輕世代更富有絕對正常，畢竟有更長的時間賺錢和累積財富，但這項數據顯示，千禧世代擁有的財富遠低於同年齡嬰兒潮世代擁有的財富！回看1989年，嬰兒潮世代當時年紀與現在的千禧世代相若，但擁有的財富佔比達21%，幾乎是目前千禧世代的5倍。

更重要的是，千禧世代儘管受過更良好的教育，但平均來看，經濟狀況比同年齡的父母或祖父母更差。再者，疫情使財富不均的問題進一步惡化，零售、餐飲、教育及酒店業的低薪勞工失業情況明顯，而千禧世代、女性及少數族群佔這些勞動人口的比重最高。

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