特朗普大勢已去？拜登贏大選機會達創紀錄86.1%

外國傳媒報道，根據民調聚合機構FiveThirtyEight選舉模型的最新預測，拜登贏得大選的機會從10月10日的85.8%，升至創紀錄的86.1%，預計他將贏得538張選舉人票中的352票。

該模型估計特朗普的勝選機會為13.4%，低於10月10日的13.8%。

根據截至10月12日該模型的預估，特朗普有5.4%的機會贏得普選票，而拜登的這比例為94.6%。特朗普的全國民調支持率平均值從10月10日的42.1%，降至10月12日的42%；拜登的全國民調支持率平均值從10月10日的51.9%，升至10月12日的52.1%。

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