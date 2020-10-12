股神失威？增持日本5家商社　4家股價偏軟

外國傳媒報道，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡於8月底宣布，以60億美元(約468億港元)的代價，買入日本5家商社各約5%股權。不過，一個半月過後，除了三菱商事之外，另外4家商社股價撐不住了，甚至完全抹去8月底以來的升幅。

巴郡於8月底買入的5家商社股票分別為：伊藤忠商事、住友商事、丸紅、三井物產、三菱商事。除三菱從8月底至今累升8.5%外，其餘4家均在8月底上升幾天後就乏力，伊藤忠與住友升勢已被完全抹去，丸紅與三井升幅目前分別僅剩2.7%、3.6%。

分析指出，雖然「股神」效應帶來了短暫刺激，但之後始於缺乏更多利好消息，以及在疫情下，大宗商品市場依然低迷，影響了表現。岩井日星證券分析師西川裕康認為，依其業務不同，5家商社也有贏家與輸家，伊藤忠、三井、三菱可能為贏家，而參與石油交易甚深的住友直到下個財年之前，可能都會不太好。

不過，巴郡曾表示，可能將其中幾家商社的持股比重提高到9.9%。SMBC日興證券分析師森本晃認為，伊藤忠、三井、三菱有可能成為巴菲特增持目標。

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