星航A380疫市變身餐廳 「飛機餐」預約勁搶手
2020年10月12日 22:34
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎嚴重打擊航空業，航空各出奇謀自救！外國媒體報道，新加坡航空將兩架空中巴士A380客機化身臨時餐廳，結果在30分鐘內被預訂一空。
星航將兩架停泊在樟宜機場的A380超級珍寶客機改造成臨時餐廳，於本月24日和25日營業兩天。在套房內吃一頓「飛機餐」盛惠642坡元(約3,667港元)，商務位吃盛惠321坡元，在精選經濟位吃盛惠96.3坡元，在經濟位吃盛惠53.5坡元(約305港元)，顧客亦可以飛行里數來支付。
截至6月底止一季，星航錄得11.2億坡元破紀錄虧損，並將裁減約20%人手。
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