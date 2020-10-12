只剩3天！英歐貿易談判難定 考慮微型協議
2020年10月12日 22:39
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（Getty Images圖片）
英國首相約翰遜定下與歐盟貿易關係談判的最後期限只剩3天，協議仍然無法畫上句號。
首相發言人James Slack表示，英國正努力在脫歐貿易談判中彌合與歐盟之間的分歧，他指首相與歐洲領導人對話時十分明確，時間很緊，不過，他仍不忘指「雖然我們希望達成協議，並將繼續努力達成協議，但如有必要，我們也準備以澳洲式的條件開展貿易。」
分析認為，目前看來達成大範圍的貿易協議的可能性趨近於零。在此背景下，所謂的「微型」貿易協議被寄予了厚望，即在共同認可的方面達成一致，這大概是目前雙方能作出的最大讓步。
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