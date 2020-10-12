另類經濟危機！聯合國：過去20年天然災害倍增

外國傳媒報道，聯合國周一(12日)發表報告指出，過去20年全球天然災害較前一個20年大增近一倍，主因是氣候變遷，正陷入苦戰。

報告指出，在本世紀的前20年(即2000年至2019年)，全球共發生7,348宗重大天然災害，遠多於1980至1999年間的4,212宗，總計有123萬人喪命，影響42億人口，造成約2.97萬億美元(約23萬億港元)經濟損失。天然災害數量之所以急升，主要由於與氣候相關災害大增，包括洪水、乾旱和暴風雨等極端氣候事件；極度高溫也證實格外致命。

根據報告資料，氣候相關災害數量由上世紀最後20年的3,656宗，大增至過去20年的6,681宗；其中洪災倍增至3,254宗，大型暴風雨也由1,457宗增至2,034宗。

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