OECD警告各地單方面實施數碼稅　恐再觸發貿戰

全球多國就實施數碼稅持續爭論，經合組織(OECD)周一(12日)警告，最壞情況下，若各地單方面實施觸發全球貿易戰，可能導致全球國內生產總值(GDP)增長每年減少逾1%。

這場爭論涉及包括美國、法國、英國和愛爾蘭，主要針對在當前的新型數碼經濟下，科企如蘋果公司(Apple Inc.)和Facebook影響力日增，如何實施相應稅制。科技巨企在疫情期間賺取更多盈利，更激化討論。

OECD已警告各國需就數碼稅達成協議，否則將進一步打擊全球經濟。除疫情影響，美國6月份退出磋商亦令討論進展受影響。OECD周一確認，無法按預期於今年內達成協議，如今期望於明年中前達成。

不過，歐盟曾表示，若未能於今年底前在OECD達成協議，會尋求歐盟範圍內實施數碼稅；法國、英國和西班牙等地則預料會於明年開始在本土實施。按照OECD的最新說法，未知這些地方會如何回應。

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