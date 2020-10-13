皇冠旗下營運疑不合規　澳洲促解釋

澳洲富豪帕克(James Packer)作為大股東的皇冠度假集團(Crown Resorts)公布，旗下Crown Melbourne Limited收到維多利亞省博彩和酒類監管委員會(VCGLR)的「要求解釋通知」，要求該公司就內部管控賭業中介(俗稱疊碼仔)營運被指不合規而作出解釋。

若VCGLR不滿意該公司的解釋，將可能對該公司作出紀律行動。該公司表示，會回應並全力配合VCGLR的「要求解釋」程序。皇冠度假集團表示，一如之前的公布，集團經已停止所有與疊碼仔有關的營運直至2021年6月31日，並承諾會全面審視與疊碼仔營運的工作流程。

澳洲當局為調查皇冠是否違規，連日來進行聆訊，以決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。帕克上周作證時承認公司的合規政策失敗，以及澳洲賭場的疊碼仔營運容易捲入洗錢活動。

他於聆訊時亦表示，知悉有傳言某些澳門疊碼仔捲入有組織犯罪活動。但他指，公司之前聘用疊碼仔，是希望引入中國的大額賭客，以提振新賭場的貴賓業務。

事實上，皇冠近年負面消息不斷，2016年的時候有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後更被定罪；去年該公司又被澳洲媒體指有犯罪集團在皇冠的多間賭場洗錢，以及公司聘用的疊碼仔或涉嫌販毒。

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