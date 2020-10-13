東方日報B1：拜登大選勝算高　美元恐挫4%大行嗌沽

美國總統大選下月舉行，在現任總統特朗普養病之際，民主黨候選人拜登繼續積極備戰。高盛策略員包括Zach Pandl預期，隨着民主黨候選人拜登贏出大選的可能性提升，加上新冠肺炎疫苗研發取得進展，美元面臨下行壓力，可能跌至2018年低位。美匯指數2018年曾跌至89以下，較現水平約93低約4%，美元勢弱，料利好商品如黃金和原油價格。

高盛建議投資者買入歐元、加元和澳元，又建議沽美元、買入一籃子波動加權貨幣包括墨西哥披索、南非蘭特和印度盧比，指出當前民調顯示拜登具有較大優勢，令大選結果需要延遲公布的風險下降，同時疫苗開發短期內取得突破的前景，或為高風險資產提供承托。

除高盛外，瑞銀資產管理和景順均因應拜登優勢領先，而預期美元將下跌。美匯指數今年以來已累跌逾3%，部分受聯儲局以大規模的貨幣刺激措施和超低利率應對疫情的經濟衝擊影響。

美元勢弱，為唱好金價和油價前景的市場人士提供支持。瑞銀財富管理投資總監大宗商品兼亞太區外匯主管Dominic Sc​​hnider曾指，在美元呈結構性疲弱和預期實質利率將進一步下跌的大環境下，金價今年內有望再度挑戰每安士2,000美元大關。

他續指，當經濟走出谷底，各國旅遊恢復，能源價格有望大幅上升，預期布蘭特原油價格明年9月有望升至每桶60美元；紐約原油則有望升見57美元，均較現價有近40%的潛在升幅。

高盛分析員包括庫爾瓦蘭則預期，民主黨在大選中大勝很可能為能源價格帶來正面影響，因為該黨大部分政策會增加頁岩油供應的成本，同時伊朗增產導致油價保持在該行預期的合理水平以下，可能令油氣生產下降。

相對地，若特朗普成功連任，一般相信會延續其減稅措施，有利美元和美股前景，其能源政策亦不利油價。不過，國際貿易糾紛勢持續，或為具有避險作用的黃金帶來支持。

美匯指數周一反覆靠穩，高見93.242。歐元跌0.33%，至1.1787美元，歐洲央行首席經濟師Philip Lane暗示可能倣效聯儲局容許通脹超標的做法。上月表明考慮實行負利率的英倫銀行，致函查詢銀行業是否準備好迎接零息甚或負利率，英鎊曾跌0.23%，至1.3006美元，但之後倒升。

金價周一偏軟，現貨金最多跌0.62%，至每安士1,918.44美元；油價續受壓，紐約期油跌3.84%，低見每39.04美元；布蘭特期油亦最多跌3.48%，至41.36美元。

與此同時，利比亞重啟最大油田。消息指，該油田初期每日產油4萬桶，十天內升至近30萬桶，將令利比亞整體每日產量升近一倍至約60萬桶。正值新一輪疫情導致原油需求較預期疲弱，利比亞增產勢為石油輸出國組織和盟國(OPEC+)帶來煩惱。

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