高銀金融收到清盤呈請

成美及Goal Eagle共同持有賜譽有限公司100%已發行股本，而賜譽則持有九龍灣高銀金融國際中心(該物業)。無獨有偶，賜譽於近月因債務問題遭接管，接管人並於9月28日委託物業顧問萊坊將該物業放售。

接管人保國武於上周一(5日)就高銀公布上述143億元臨時買賣協議事宜去信萊坊，表明接管人無權出售該物業。高銀兩日後隨即發公告反擊，表明只是計劃轉讓成美及Goal Eagle的股權，而非賜譽或該物業。

高銀於周一(12日)的公告表示，現正就成美及Goal Eagle遭接管的影響徵詢法律意見。

此外，周一的公告亦稱，公司於上周三(7日)約下午六時收到郵件，內容有關德意志信託(香港)作為呈請人，於8月7日向百慕達最高法院提交針對高銀之清盤呈請。又指答辯日期定為10月9日，即公司收到呈請後兩日。

公司謂，無充足時間充分理解清盤呈請的影響，公司已透過香港律師事務所，指示百慕達法律顧問就呈請提供意見，並出席定於10月9日之聆訊。而有關聆訊隨後押後至10月30日，公司將就清盤呈請作出抗辯。

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