高銀金融收到清盤呈請
2020年10月13日 00:08
東網電視更多新聞短片
高銀金融(00530)公布收到清盤呈請，並指出在10月8日收到清盤呈請人通知，已經向兩間直接全資附屬成美及Goal Eagle委任共同接管人。恰巧高銀於9月29日與獨立第三方訂立臨時買賣協議，將上述兩間公司以代價143億元有條件悉售。
成美及Goal Eagle共同持有賜譽有限公司100%已發行股本，而賜譽則持有九龍灣高銀金融國際中心(該物業)。無獨有偶，賜譽於近月因債務問題遭接管，接管人並於9月28日委託物業顧問萊坊將該物業放售。
接管人保國武於上周一(5日)就高銀公布上述143億元臨時買賣協議事宜去信萊坊，表明接管人無權出售該物業。高銀兩日後隨即發公告反擊，表明只是計劃轉讓成美及Goal Eagle的股權，而非賜譽或該物業。
高銀於周一(12日)的公告表示，現正就成美及Goal Eagle遭接管的影響徵詢法律意見。
此外，周一的公告亦稱，公司於上周三(7日)約下午六時收到郵件，內容有關德意志信託(香港)作為呈請人，於8月7日向百慕達最高法院提交針對高銀之清盤呈請。又指答辯日期定為10月9日，即公司收到呈請後兩日。
公司謂，無充足時間充分理解清盤呈請的影響，公司已透過香港律師事務所，指示百慕達法律顧問就呈請提供意見，並出席定於10月9日之聆訊。而有關聆訊隨後押後至10月30日，公司將就清盤呈請作出抗辯。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！