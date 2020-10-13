世銀：對沖基金和中國應提供更多債務寬免

外國傳媒報道，世界銀行行長馬爾帕斯表示，二十國集團(G20)應該將對最貧窮國家的債務寬免延長到明年底，對沖基金和中國應該更多參與其中。

馬爾帕斯周一(12日)說，除中國之外，發展中世界的衰退情況比預期的更加嚴重，而由於中國和民間債權人缺乏充分參與，二十國集團5月份啟動的債務暫緩償還倡議(Debt Service Suspension Initiative)只能提供些許緩解。

「我們需要做更多，」馬爾帕斯說。「商業債權人也應加入這一倡議，例如銀行和對沖基金。不幸的是，他們沒有參加，甚至雙邊官方債權人也沒有完全參與，所以這些國家的儲蓄，我們指的是世界上最貧窮的國家，在某些情況下他們仍在還債，因此我認為應該擴大參與。」

因為新冠肺炎疫情，世界銀行和國際貨幣基金組織本周將以虛擬方式舉行年會。新冠疫情已經造成超過100萬人喪生，並導致全球經濟衰退。不斷加劇的債務脆弱性預計將成為年會主題。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299