天文台於周一(12日)下午5時10分，發出3號強風信號；天文台在周二(13日)凌晨1時45分表示，浪卡現時最接近本港，在香港以南500公里內掠過。浪卡正為華南沿岸帶來狂風驟雨，本港離岸海域及高地普遍吹强風，間中吹烈風。

天文台稍早前稱會視乎本地風力情況，在周二早上日出前考慮改發8號烈風或暴風信號。

對於港股交易安排，根據港交所網頁的資料，颱風期間的港股交易安排，會按照解除8號風球的不同時間而有異(詳見本文附圖)。如果在早上7時之前取消8號或以上風球，所有股票交易將會如常；而若果正午12時後才取消8號或以上風球，港股將會全日暫停交易。詳情可參附表。

銀行方面，根據銀行公會的《銀行營運守則》，在周一至周五，銀行開門營業前，已懸掛8號或以上颱風信號，直至中午12時仍生效，銀行將全日不會營業，若8號颱風信號在中午12時或之前除下，銀行在天氣情況許可下，將於8號颱風信號除下後2小時恢復營業。

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