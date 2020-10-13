美股收市：道指升250點　連升4日

市場觀望財政紓困方案談判進展及新一季業績期表現，美股周一(12日)靠穩，科技股持續領漲大市。道指收報28,837點，升250點或0.88%，連升4日，創9月2日以來收市新高；標指收報3,534點，升57點或1.64%；納指收報11,876點，升296點或2.56%。

德銀上調多家科技股目標價，其中Facebook(Fb)目標價由305美元上調至325美元。Fb股價全日升4.27%至275.75美元。其他大型科技普遍做好，微軟收漲逾2%；亞馬遜收報3,442.93美元，升4.75%。

蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會前股價做好，收報124.42美元，升6.37%，為表現最好的道指成分股。

雲端通訊公司Twilio以約32億美元、全股票形式收購客戶數據基建公司Segment，Twilio股價收市上漲7.68%。

美股新一輪業績期即將開始，分析認為財報可能再次顯示新冠肺炎疫情導致企業盈利按年下滑，儘管下滑幅度可能好於第二季。據FactSet截至上周五的調查數據顯示，經濟學家預計標指成分公司的每股收益合計比去年下降20.5%。

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