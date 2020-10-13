【A股點評】政策為環保股提供增長空間

2020年是「十三五」規劃收官之年，也是為「十四五」規劃奠定基礎的一年，是承上啟下的關鍵，今年環保政策以抓住重點、補短板、鋪未來為主。一方面對於「十三五」規劃做補充或總結，另一方面則以「十四五」規劃模索新方向，引導行業發展。

3月份，中央辦公廳、國務院辦公廰印發《關於構建現代環境治理體系的指導意見》。意見明確指出環境治理參與主體的權責，形成導向清晰、決策科學、執行有力、激勵有效、多元參與及良性互動的治理環境。此外，意見計劃通過健全的價格收費機制、完善金融扶植政策以及治理企業盈利能力，減輕地方財政支付壓力，提振環保行業的景氣度。

隨着各地垃圾分類政策推廣及新《固廢法》落地，固廢產業鏈將維持當前較高的景氣度，細分領域機會凸顯，傳統環保衞生服務當前的市場處理量為每年1,300億元人民幣。在環衞裝備新能源化、環衞服務市場化的趨勢下，環衞項目的服務區域和內容逐漸增加，行業競爭進一步加劇，市場將開始向龍頭集中。根據規劃，垃圾焚燒新增產能將於這兩年密集落成。隨着在建項目陸續投產，擁有優質營運資產的行業龍頭增長將有保證。

環保行業發展初期，政策更關注污染物處理產能的提升，隨着產能釋放，國家重點也從單純的點源治理轉變為區域綜合治理，從大幹快上轉變為「提質增效」。2020年是「十三五」規劃、「水十條」等政策的終考年，在污水資源化、污水處理服務費定價合理化等利好前提下，出水標準高的膜法水處理技術完美契合當前的需求，這也為從事污水處理膜技術研發、生產的企業創造了良好的條件，相關企業有望加速成長。

風險方面，我們關注治理需求不及預期的風險、政策力度不及預期的風險、行業競爭加劇的風險、公司經營可能發生合規問題等風險。

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