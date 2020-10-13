【專家點評】梁冠業：長線投資　有咩板塊好揀？

大市經過9月的回調後，儘管10月初見到回升，但並不顯著，直至昨日(12日)才有一個較明顯的升浪。我們認為大市反彈主要有兩個原因：1）內地十一長假後復市，北水重新來臨。上周與昨天的成交額和大市表現來對比，效果顯而易見；2）雖然昨大市反彈，但恒指市帳率(PB)仍僅為1.03倍。恒指市帳率1倍(約為23,700點)是一個關鍵點，因為歷史上只有三次輕微跌穿這個水平，包括1998年亞洲金融危機、2016年A股熔斷、以及2020年初新冠疫情高峰期。

從估值數據來看，我們認為長線大市在現水平極具投資價值，尤其是過去三次當恒指跌至PB約1倍的低位的時候，恒指於未來12個月內都出現比較明顯反彈(約20至80%)。撇除這3次，2003年SARS的股市表現情況也相若，也是疫情發生時急跌，然後急速反彈。

雖然港股仍面臨短期風險，10月份預計依然會受不同消息和新聞(包括疫情、美國總統大選、和經濟/企業數據等)影響。但相對美國及其他市場，利淡因素自從去年到現在已經大致反映。

在現時大環境下，投資者短線應該採取較防守性投資策略，但長線可考慮積極入市。在平衡風險與回報，大型及中型股份較小型股份理想。尤其是經過近期調整後，大部分藍籌已回落到較吸引水平。今天看到多個落後板塊，包括內銀、內險、券商等都有資金追捧，或是長線價值投資者開始入市的信號。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為證監會持牌人士，並沒有持有

有關股份)

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