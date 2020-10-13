【專家點評】林嘉麒：利好消息頻現　A股勢上

內地股市假期後展開強勢，市場開始炒作十四五政策利好氣氛，同時部分由於中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》涉及二○二○至二○二五年的部署。加上有消息指，內地領導人本周將參加深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會並會發表講話，每次有領導人出巡都會利好股市。

事實上，消息沖喜市場短線樂觀情緒，上周五A股在長假期後表現含蓄，升幅未算跟得上外圍，甚至港股早前的升幅，A股絕對有條件追落後。

首先，比較上周，外圍投資風險胃納突然增加。十月初，當美國總統特朗普確診新冠肺炎後，市場顯得十分恐懼，VIX急升，美元轉強等。惟特朗普的不幸未有令其民調加分，反令選民覺得他對疫情輕視，迅即減分，直接令另一參選人拜登在民調持續領先。筆者早前提及，投資者不是擔心誰可勝出總統大選，只是擔心民調假如相若，變數是大，缺乏投資方向，投資者驚見突然出現的波動。現況反映資本市場對總統大選較預期明朗，投資者紛紛平淡倉再入市，再推高股指。

事實上，過去一周，美股出現自今年八月以來的最大單周升幅。投資者短線不再需擔心波動性的情況下，VIX亦明顯回落，美元再走弱。再者，特朗普上周曾叫停經濟援助方案以增加競選籌碼，並直指大選後再推出震撼的救市方案，可惜消息令股市急跌，或許他知錯，態度隨即軟化，願意就方案再進行修改，只可惜截至執筆之時未見得有任何進展。惟美股正憧憬有救市可能，因此支撐近期走勢。

另方面，過去周末，中國人民銀行改變人民幣政策。人行將遠期售匯的風險準備金率從20%降到零，減輕人民幣近期的升勢。

新政有利企業進行遠期購匯的成本下降，理論上會增加企業利用遠匯買進美元的意願，增加外匯市場需求。對於近期持續的弱美元而變相令人民幣走強的情況有一定的穩定作用，更可以減輕因人民幣太強的出口等問題。

現時人行貨幣政策的匯率目標仍是保持人民幣合理均衡，累計升值幅度過大時，有必要進行調節。故透過下調遠期售匯業務的準備金，可以平衡外匯市場供需，穩定人民幣匯率。但要留意，踏入第四季後，美國大選進入白熱化關鍵階段，美元指數更會出現波動，現時人行有意阻升，人民幣匯率短期回貶機會大，或會影響股市出現回調壓力。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒（作者為香港證監會持牌人士，並未持有以上股份）

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