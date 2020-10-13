【股民熱話】10月港股現定海神針　呢張王牌夠晒大…

正當10月港股市況愈來愈多不明朗因素之際，內地在周日(11日)突然印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》，並證實領導人將於本周南巡參與深圳特區成立40周年活動，中資股佔大比重的港股表現立即醒神番晒，連市場盛傳周內美國將公布針對中港金融機構的第二份制裁名單的消息，都懶得再理…

本來，美國放聲氣話可能封殺中國兩大電子支付平台，兼快將公布第二份中港機構制裁名單，皆令港股氣氛受壓。事實上，市場高度期望螞蟻月內實現中、港兩地上市，能帶動股市氣氛，若美國連環出招，變數甚多。正當投資者仍愁眉不展之際，萬料不到中國會打藉「深圳+南巡牌」。過去呢啲重大活動，市場氣氛都會偏好，周一兩地市場熱鬧，正是例證，月尾仲有個公布十四五規劃包底，相信可以對股市起到一定的穩定預期，以抗衡可能來自美國的衝擊。

市場盛傳，領導人南巡期間，會有關於大灣區的利好政策消息出台，當中唔會少得香港一份。此外，香港嚟緊的施政報告，亦好可能會配合區內發展有利好經濟措施出台。雖然，以目前港府之弱勢，新政策幾好都好，執行上是否又係成事不足，敗事有餘，係兩會事。但大方向上，內地重視整個大灣區發展，香港擔當一定的積極角色，應該毋須置疑，只是香港的政局會否有積極變化，以配合內地的政策步伐，就要拭目以待。

好多時，市場都會談論港深競爭。老實講，有競爭才有進步，可以帶動區內經濟，一起受惠，故不一定是壞事，關鍵係香港本身有冇本事。冇本事日日家嘈屋閉，甚麼變化都會變成驚弓之鳥；若香港政通人和，經濟實力足，何須怕競爭？當前最大問題，是疫情持續阻礙正常經濟活動，長期被綁手綁腳，咪話競爭，生存都受威脅！

在香港的經濟路向明朗化前，大家炒港股，只有順着資金流關注具流通性的大型中資股，本地銀行同地產股可以當睇少一瓣。

東網產經專欄作者 帥哥

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