【專家點評】古勝：港交所股價新高在望？

一場突如其來的深圳南巡，帶挈港股尋日飆升530點，收報24,649點，一舉升穿50天及100天線，成交額增至1,402億元。踏入10月驚喜月，港股已經由上月低位回升逾1500點，動力轉強，有機會乘領導人南巡及螞蟻集團上市再向上推進，目前預期較大阻力喺25,000點。而到咗呢個25,000呢個關口之後，大家就要小心喇！話晒美國嗰邊仲係磨刀霍霍，好大機會向中國落重手，預計10月市況Chok到飛天，大家要戴定頭盔。

睇番走勢，港交所自7月起，一直於高位反覆橫行，區間波幅大致為350至397元，上月底起港交所營造升軌向上，昨配合大成交升逾1%收報376.8元，向上創新高的機會頗高，向下則以351元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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