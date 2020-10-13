【專家點評】陳蓓敏：越秀地產受惠華南經濟發展

美國總統神速確診、入院、出院，更且宣布停止服藥，周末在白宮露台發表演說，沒有戴上口罩，真的令人五體投地。籌備美國總統選舉籌委會宣布10月15日電視辯論將取消。在第一場電視辯論，特朗普團隊已取得節奏性主動權。上周五道指升逾160點，收報28,586點，和歷史高位29,568點，只差距982點。

內地領導人將於周內南巡深圳，出席周三深圳經濟特區建立40周年慶典。深圳過去40年發展神速，由農業變成製造業，再神變科技發展，中央重點提及未來五年深圳部署，在深、港、澳合作下，大灣區發展刻不容緩，也正好揭示中央對南部經濟發展看重和扶持。上證升2.6%，重返3,358點水平.深證升3.15%，收13,708點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有騰訊。)

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