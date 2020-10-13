【專家點評】陳蓓敏：越秀地產受惠華南經濟發展
2020年10月13日 08:30
東網電視更多新聞短片
美國總統神速確診、入院、出院，更且宣布停止服藥，周末在白宮露台發表演說，沒有戴上口罩，真的令人五體投地。籌備美國總統選舉籌委會宣布10月15日電視辯論將取消。在第一場電視辯論，特朗普團隊已取得節奏性主動權。上周五道指升逾160點，收報28,586點，和歷史高位29,568點，只差距982點。
內地領導人將於周內南巡深圳，出席周三深圳經濟特區建立40周年慶典。深圳過去40年發展神速，由農業變成製造業，再神變科技發展，中央重點提及未來五年深圳部署，在深、港、澳合作下，大灣區發展刻不容緩，也正好揭示中央對南部經濟發展看重和扶持。上證升2.6%，重返3,358點水平.深證升3.15%，收13,708點。
受惠外圍做好和南巡消息刺激，恒指昨日單日升逾500多點。領頭羊為眾新經濟巨企，騰訊(00700)將於下月中公布季績，有投行看好第三季度收入，並訂目標價為逾650元水平。昨日騰訊升3.2%創月高。
越秀地產(00123)首8個月銷售數據，累計合同銷售金額按年上升約17%，達516億人民幣，相等全年目標64%。9月集團分別以逾14億投得重慶住宅地皮，和以37.1億購入廣州市白雲區亭崗站，一幅住宅地皮，增加其土儲。越秀總土儲約為逾2,400萬平方米，大灣區佔比多於一半 中期息為5.7港仙，10月16日除淨。建議候低吸納，向上阻力位為1.8港元，止蝕為1.5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有騰訊。)
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！