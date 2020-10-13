【全球攬炒】美前財長料疫情令美國經濟損失達124萬億元

新冠肺炎疫情嚴重衝擊美國經濟，美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)與哈佛經濟學家David Cutler預期，疫情大流行對美國經濟所造成的破壞，以及美國市民承受的生命和健康損失，恐高達16萬億美元(約124.8萬億港元)，或是一年國內生產總值(GDP)的90%，相當於美軍自2011年9月11日至今戰爭支出(包括阿富汗、伊拉克和敍利亞)的兩倍以上，亦即是2007至2009年金融海嘯的4倍！

事實上，很難將過去8個月疫情對經濟造成的全部破壞量化為一個數字，薩默斯與Cutler在美國醫學會期刊(JAMA)發文亦指出，那是個巨大的數字，他們的預測主要基於兩項因素，包括普通的經濟損失，即所有的工作、收入、商品和服務都因數月的停工和疫情限制而中斷；另一因素是來自早逝、心理衝擊和長期健康影響。

兩人指出，疫情所帶來的巨大財務損失，表明應該從根本重新思考政府在預防疫情上的角色。目前美國的支出以緊急治療為優先，但在公共衞生服務和基礎建設上的支出遠遠落後。

他們又稱，大規模檢測、追蹤接觸者、自我隔離等防疫對策，可以避免部分損失，而且比起毫無防疫對策的損失，花在檢測和追蹤接觸者上的經費，足足低約30倍。

兩人建議，美國政府應把病毒檢測和追蹤接觸者視為永久投資，就算疫情消退也不該停止。

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