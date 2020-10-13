投資者現疲態？中國美元債需求跌至6個月低位

外電報道，中國的美元債的市場需求降至3月以來的最低水平，反映經過早前「瘋搶」後，開始產生疲勞。

數據顯示，中國的美元債認購倍數在9月份降至4.9倍，是6個月來的最低水比。相比之下，8月份是創紀錄的7.8倍。除日本外，所有亞洲發行人的債券平均獲得4.2倍認購。

9月中國公司發行了約253億美元的債券，為1月以來的最高水平。但投資者的熱情跟不上節奏。而對中國恒大的信貸的憂慮，也打擊了投資者胃納，推動亞洲垃圾債息差達到3個月高位。

然而，經過創紀錄發債額後，預計中國的離岸債發行在年底將會降溫，原因許多借款人已經完成了再融資。此外，投資者對內地房企的顧慮依然存在，特別是監管機構推出新的指導方針控制房企離岸債務。

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