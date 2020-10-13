鴻海威州設廠租稅補貼申請觸礁！州政府：投資承諾未兌現

台灣鴻海集團的科技產品代工製造商富士康，在美國威斯康辛州投資100億美元(約780億港元)建廠的計劃停滯不前。據外媒報道，該集團提出的設廠租稅補貼申請已遭威州政府拒絕，理由是未兌現3年前的投資設廠承諾。

報道指出，威斯康辛州經濟發展公司(WEDC)周一(12日)向信鴻海指其沒有按照原本合約在當地生產大尺寸電視面板、沒有在威州工廠投入承諾的資金，即使僱員人數亦未達符合補貼的最低標準。

根據協議，鴻海必須在2019年底前投資33億美元並創造2,080個全職工作職位。惟根據WEDC審查顯示，鴻海僱員人數甚至少於520人的最低要求，投資亦只有約3億美元。

WEDC稱，鴻海的投資規模和對該地區與威州的經濟影響，比該廠當初獲准時的預期來得小。如果鴻海希望與WEDC合作，則必須修改當前的協議，只要該集團能夠提出更明確的計劃細節，包括計劃範圍、規模、預計資本支出、就業創造，WEDC就能提供給許多大、小威斯康辛企業一樣的稅務獎勵去支持有關計劃。

WEDC秘書長兼行政總裁Missy Hughes表示，兩周前曾到鴻海工廠現場了解計劃進度，認為鴻海在威州仍有許多管道可以獲得成功，又指期待雙方的合作。

鴻海於2017年7月和美國總統特朗普敲定設廠協議，承諾替威州創造1.3萬個製造業就業機會，以換取數十億美元補貼。在2018年6月動工儀式上，特朗普曾將該設廠計劃形容為「全球第八大奇蹟」。

其後，鴻海曾指包括資本支出、工資和其他項目，已在威州投資7.5億美元。

外媒指出，鴻海原本估計設廠獲得30億美元補貼，但威州政府拒絕其提出的第一筆付款請求；鴻海2018年未達到僱員人數要求，並未提出申請。

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