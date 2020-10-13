中國經濟：第三季出口按年增10.2%　進口增4.3%

中國海關總署公布，以人民幣計，首三季出口按年增長1.8%，進口下降0.6%。

首三季中國貨物貿易進出口總值23.12萬億元人民幣(下同)，按年增長0.7%，實現今年以來外貿進出口累計增速首次轉正。

單計第三季，中國進出口8.88萬億元，按年增長7.5%。其中，出口5萬億元，增長10.2%；進口3.88萬億元，增長4.3%，進出口總值、出口總值、進口總值均創下季度歷史新高。

至於1至9月對東盟、歐盟、美國、日本、南韓進出口分別為3.38萬億、3.23萬億、2.82萬億、1.61萬億及1.45萬億，分別增長7.7%、2.9%、2%、1.4%及1.1%。

首9月大豆進口按年增長15.5%，至7,450萬噸；煤及褐煤進口下降4.4%至2.39億噸；原油進口增長12.7%至4.16億噸；天然氣進口增加3.7%至7,373萬噸。

1至9月豬肉進口按年增加132.2%至329萬噸；牛肉進口增加38.8%至157萬噸。

首三季中國機電產品出口7.46萬億元，增長3.2%，增速較上半年提升5.5個百分點，佔出口總值的58.7%；其中，疫情對生活方式的改變帶動筆記本電腦、家電出口分別增長17.6及17.3%。同時，紡織服裝等7大類勞動密集型產品出口2.59萬億元，增長5.4%，佔20.4%，其中包括口罩在內的紡織品出口8,287.8億元，增長37.5%。此外，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增長21.8及48.2%。

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