獲股神星級徒弟掃貨　迪拉德百貨股價曾飆四成

新冠肺炎嚴重打擊零售業，惟低谷過後總會迎來復甦。美國迪拉德百貨公司(Dillard's)周一(12日)股價一度狂飆超過40%，原來有星級投資者已率先撈底，市場隨即大舉跟進。

根據一份提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，巴郡首席投資主管Ted Weschler於9月29日以個人名義已認購超過100萬股迪拉德，佔已該公司發行股本約5.89%，成為迪拉德第五大股東。

Ted Weschler入股的消息傳出後，迪拉德股價一度爆升逾40%，高見61.5美元，收報53.45美元，升幅收窄至27%。惟受疫情影響，該股今年累計仍錄21%跌幅。

2012年拜入股神巴菲特師門的Ted Weschler原本為著名對沖基金經理，加入巴郡前的十年(2000至2010年)戰績非常彪炳，投資回報率曾高達1,236%。

Ted Weschler曾多次參與巴菲特年度慈善拍賣會，合共花了530萬美元與巴菲特共進兩次午餐。Ted Weschler現時除了是巴郡的首席投資主管，也是「股神」接班的熱門人選之一。

除了獲Ted Weschler入股外，有分析員亦看好迪拉德的前景。韋德布希證券(Wedbush Securities)分析師Jen Redding周一重申迪拉德股票的「持有」評級，目標價由30美元上調至46美元。Jen Redding的研究顯示，儘管網購營收不如同業，惟迪拉德庫存及成本控制得宜，第三季業績狀況會愈來愈好，預測其利潤率、營收和同店銷售額均超出市場預期。

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