中國經濟：內地股市市值突破10萬億美元　2015年以來首見

外電報道，內地股市市值突破10萬億美元，為2015年A股大冧市以來首見。

內地銀河證券指出，雙節前市場調整後企穩，假期間外圍市場整體上揚，A股在長節後跳空高開，屬於長假後的補漲。秋冬疫情反复、美國大選及中美摩擦、外圍市場波動引起的聯動影響等是主要風險點，會加劇市場波動，外資較難持續淨流入。不過在內地基本面持續修復、流動性不再邊際收縮的環境下，A股中確定性強且邊際利好的細分領域仍有結構性機會，建議關註三季報及「十四五」規劃利好的新能源、軍工、電子等行業。

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