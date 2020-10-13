鱷王達利奧：中美之爭 時間站在中國一邊

全球最大對沖基金「橋水」創辦人達利奧(Ray Dalio)警告，針對中美之爭，時間正站在中國一邊，中國在一系列問題上比美國更具優勢。

外電引述達利澳出席Milken Institute Global Conference接受訪問時指出，鑒於多項事態的發展，時間正站在中國而非美國一邊，新的美國政府將面臨的困難局面是，命運站在中國的發展情況這邊，而且中國可能會發展得更好。

他指出，在疫情期間，中國經濟比美國更快反彈，在中國股市上市的焦點企業正在吸引市場資金。此外，中國的利率較高，意味其處境更佳，不必靠印鈔救市。

達利奧又重申其於7月時所表達的看法，即中美緊張局勢可能會演變成武力衝突，並稱通常是經濟戰在先，動干戈於其後；並認為兩國可能捲入了一場資本戰，美元或因此受損。

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