【全球救市】歐洲央行官員呼籲　不要過早撤回紓困措施

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，歐洲央行官員加大呼籲各國政府應繼續為幫助經濟從疫情中復甦提供財政支持，並警告不要過早撤回紓困措施。

歐洲央行行長拉加德表示，現在最大的擔憂是如債務延期償還、國家擔保和就業保障等措施被過早取消。她希望決策者能理解並確定，即使經濟復甦持續，紓困措施也必須維持一段時間，以便順利過渡到全面復甦。

歐洲央行早前已通過1.35萬億歐元的緊急資產購買計劃，支持成員國政府的紓困措施，經濟學家大多預測歐洲央行將在年底前擴大緊急資產購買計劃。而央行執委Isabel Schnabel亦透露，央行將繼續提供支持，同時呼籲各國政府不應開始擔心債務水平上升。

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