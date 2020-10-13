【旅業蕭條】迪士尼宣布重組業務　盤後股價大升半成

外電報告，迪士尼周二(13日)宣布大幅整頓媒體娛樂部門，將焦點放在發展Disney+等串流媒體業務，以加速新行銷策略。

迪士尼擬將所有媒體事業集中成一個新的部門，涵蓋迪士尼的Disney+、Hulu與ESPN+等所有串流媒體，以及美國國內電視，主要負責這些領域的內容、銷售和行銷廣告業務。該部門由消費產品部門總裁Kareem Daniel管理，直接向行政總裁Bob Chapek報告。

報道引述該公司聲明指，新組織變革即時生效，預計自2021會計年度第一季開始轉換財務報告內容，以反映這些調整。

Bob Chapek表示，由於Disney+取得了難以置信的成功，為了加速迪士尼直效行銷(D2C) 的策略，公司將迪士尼重新定位以更有效率地幫助企業成長，以及提高股東價值。

受相關消息刺激，迪士尼盤後股價大升5.23%，報每股131.5美元。

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