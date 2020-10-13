若拜登陣營完勝美國選舉　大摩料美股將會這樣走…

外電引述投資銀行——摩根士丹利(大摩)的研究報告指出，若美國民主黨代表在11月初總統與國會選舉全面勝出，重奪參眾兩院控制權而出現所謂「藍色浪潮」(blue wave)，美股將呈現先跌後跳升，即在年底前會震盪向下，至明年初完成修正又再向上。

大摩指出，若民主黨大勝，美股之所以會先跌，因民主黨倡議調高企業稅率，加上共和黨可能因民主黨拿回兩院控制權而採取不合作態度，讓市場期盼的新一輪振興措施變得遙遙無期，可能令投資者在選舉後的第一反應是恐慌性沽出股票，國債及石油等部分資產價格亦會震盪下跌。

但只要民主黨能闡明其如何以財經政策來振興經濟的計劃，來為3月的「新冠肺炎援助與經濟安全法案」(CARES Act)接力，加上美國經濟持續復甦，都有望令美股重納上升軌道。

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