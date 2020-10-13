南韓第三季FDI按年增43.6%　創歷史新高

外媒報道，據南韓產業通商資源部數據，初步核實2020年第三季度南韓吸引外商直接投資(FDI)52.3億美元，按年增加43.6%，創歷史新高。今年前三季度累計外商直接投資額同比減少4.4%，為128.9億美元，但累計實際到位外資同比增加1.4%，為79.9億美元。

按流入地來看，中國、新加坡、馬拉西亞等大中華區部分國家對南韓直接投資額達40.5億美元，按年增加47.8%；當中，中國內地的投資額12.5億美元，按年增加172.5%。美國、歐盟和日本對韓直接投資額按年減少20至50%。

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