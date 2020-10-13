精準大好友：年底前呢種貨幣會再升值…

外電引述美國著名經濟學家、Prestige Economics LLC創辦人兼總裁Jason Schenker預計，年底前澳元兌美元匯價將再升1%，至每澳元兌0.73美元，而明年初會見0.74美元。

被喻為預測澳元走勢神準的權威分析師Jason Schenker指出，基於上述預測，即澳元兌美元由今年3月的低位大幅升幅33%。

Schenker表示，對澳元的看法仍正面，但預期升值速度會略為放緩，其看好澳元走勢的主要理由，乃據中國內地官方的製造業PMI數據，內地經濟復甦的速度現已減緩；另鐵礦砂的上升動能也在轉弱，而這項商品是澳洲輸往中國內地的主要大宗商品，今年以來價格已升了約35%。

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