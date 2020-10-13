【專家點評】陳正犖：油價或有力再上

美國總統大選選情及公共衞生危機變化是近日市場焦點，股市時晴時雨下，油價上周強勁反彈，布蘭特期油上周急升逾9%，是四個月以來最大單周升幅。除了特朗普診治後三日出院，美國推出新一輪財政刺激措施仍有曙光，引發股市回升和美元回軟，資金避險的方向逆轉，石油市場亦有自身因素支持油價向上。

早前颶風戴爾塔登陸美國墨西哥灣沿岸，迫使29.2％的海上生產關閉，報道指造成15年以來最大衝擊，與此同時，挪威石油工人罷工行動升級，原油產量受影響。在高加索地區，阿塞拜疆石油用作運輸每日約55萬桶油當量的管道，已經成為亞美尼亞部隊的目標。大約100萬桶油當量的管道在地下運作，但是我們不能排除阿塞拜疆石油運輸可能被進一步破壞。阿塞拜疆的新衝突，威脅着大約日均88萬桶油當量的石油供應。

目前颶風影響已過，工人陸續返回生產平台，挪威石油工人亦結束罷工，國際油價出現回吐壓力。不過我們仍看好油價仍具反彈空間，因為石油供求趨向平衡的潛在穩健性，變得更加明顯。原油和精煉產品的初步可見庫存變化表明，9月減少了每日約370萬桶油當量，這引證了我們在過去兩個月中目睹的正面趨勢，8月可見庫存日均減少約280萬桶油當量，7月則日均減少了約70萬桶油當量。我們維持基本預測，年底前油價有機會上試50美元，明年或進一步挑戰60美元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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