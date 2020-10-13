軟銀擬建「特殊目的收購公司」 料兩周內披露計劃
2020年10月13日 11:26
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外媒報道，日本軟銀集團計劃在未來兩周內成立「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company, SPAC)。
軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)負責人Rajeev Misra透露，該願景基金準備成立一間SPAC，並於美國股市掛牌，預計將在未來兩周內披露更多相關計劃。
報道引述知情人士指，上述SPAC將由軟銀願景基金投資顧問管理，當中的資金將來自外部投資者與願景基金2(Vision Fund 2)。軟銀拒絕對於上述消息置評。
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