新加坡金管局：疫下經濟受創深　航空旅遊業前景堪憂

外電引述新加坡金融管理局局長Ravi Menon周一(12日)出席國際金融研究所時表示，新冠肺炎疫情對新加坡經濟約一至兩成的產值造成「深傷痕」，航空和旅遊業令人擔憂。

據官方估計，一向依賴外部需求、已陷入衰退的新加坡經濟，正面臨嚴重的萎縮，今年料創下約負增長5%至7%的紀錄。當地政府已撥款約1,000億美元刺激經濟，以減輕對企業的打擊，並幫助穩定就業市場。

Menon指出，他明白延長救市政策存在風險，但關鍵是不能突然一次過完全撤出政策，因新加坡尚未看到這場危機的全部範圍，預計到2021年初將有更多的不良貸款和破產，這還存在一個問題，即銀行是否需要籌集更多的資本。

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