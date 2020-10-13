全球經貿戰：英國政府擬阻英偉達吞併ARM

美國晶片設計公司Nvidia(英偉達)9月中宣布以400億美元(約3,120億港元)，從日本軟銀集團手上收購掌握多個晶片設計架構、以省電見長的ARM Holdings。惟外媒報道，英國政府可能會阻止有關交易，文化大臣更考慮要求競爭和市場管理局調查該筆交易。

該部門發言人表示，ARM是英國科技行業的重要組成部分，為英國經濟作出重要貢獻。雖然收購事項主要是有關各方的商業問題，但政府會密切關注有關問題，當可能對英國產生重大影響時，政府會毫不猶豫地進一步調查並採取適當行動。

雖然Nvidia稱將把ARM總部留在劍橋，並保持其開放許可模式和客戶中立性。不過，市場仍然憂慮有關交易將導致英國的工作崗位流失，並可能威脅到ARM在全球的成功。

事實上，Nvidia吞下ARM這家憑專利及授權費實現94%毛利率的巨企前，須經過美國、英國、中國及歐盟等的監管機構審查，預計一年半後始能完成。

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