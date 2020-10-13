IEA：全球能源需求至2023年才回復疫前水平

國際能源機構(IEA)表示，石油需求正遭受疫情的長期打擊，預計2020年全球能源需求將下降5%，其中石油需求及煤炭消耗將分別下降8%及7%。

IEA周二(13日)在其年度《世界能源展望》報告中表示，世界對新冠肺炎疫情的反應可能會「重塑能源的未來」。報告指出，現在說今天的危機是否代表着努力建立更安全和可持續的能源系統的挫折，還是加速變革之路的催化劑，為時過早。報告強調，最重要的是危機將如何最終影響向清潔能源的過渡。儘管清潔能源轉型繼續保持勢頭，但如果世界要實現淨零碳排放，就需要更快，更大膽的結構變化。

IEA預計，在「既定政策方案」下，疫情將在2021年得到控制，能源需求將在2023年回升至疫前水平。石油需求將在2030年才能達到平穩狀態，增長動力主要來自新興經濟體和發展中經濟體，尤其是印度。惟2030年後石油需求增長將復跌，而太陽能可能會成為「世界電力市場的新國王」。IEA又預測，煤炭需求將不會恢復到疫前的水平，到2040年，其佔能源消耗的比例將會是工業革命以來首次降至不到20%。

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