5G網絡建設未追上！美國果粉難發揮新iPhone速度

蘋果公司(Apple Inc.)將會在美國時間周二(13日)舉行今年第二次發布會，外界預料將正式公布新一代支援5G的iPhone 12。若然美國消費者以為新手機可在無線上網速度上發生巨大變化，期望可能會落空。主要由於美國營運商仍在建設自己的5G網絡，因此該國的現有網絡無法匹配5G手機的性能。

根據追蹤全球無線網絡速度的Opensignal公司的數據，至目前為止，在美國5G的下載速度僅比4G LTE快1.8倍。

事實上，有3種不同版本的5G連接，每一種都使用不同的無線電頻率，皆有其各自的優勢和不同的速度。美國營運商的終極目標是在未來2至3年內打造出所有3種不同的5G網絡。然而，報道指到目前為止，仍沒有一家美國營運商將所有三種不同的5G接入其商業網絡。

至於美國營運商在廣告中吹噓的「全國5G」覆蓋，指的是低頻段，其速度雖然比4G網絡快，但仍屬最慢的5G網絡。而中頻段是目前世界上最常見的5G網絡，惟在美國還沒有廣泛建設。

美國電訊業巨擘美國電話電報(AT&T)與美國第三大電訊商T-Mobile在許多不同的地區和州提供低頻段5G服務。其中，T-Mobile在廣告中宣稱其在全美50個州都可以使用。

不過，用戶在低頻段的5G中所看到的網速改善最小，而且如果只有低頻段可用，即使消費者升級至5G手機亦可能不值得。

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