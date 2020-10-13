【全球救市】英倫銀行行長：仍未準備好實施負利率

新冠肺炎重創英國經濟，加上失業率上升及無協議脫歐的可能性，均加劇該國經濟下行的風險，市場憧憬英倫銀行實施負利率以救經濟。不過，英倫銀行行長貝利稱，該國仍未做好實施負利率的準備。

英倫銀行此前曾透露正徵詢英國國內金融機構在負利率情況下避免業務受損的能力，就此，貝利指考慮到英國受到的衝擊，有充分理由不排除任何可能的做法，因此負利率是個政策選項，但對於是否應該實施，相關問題當局則仍未解決。

事實上，自疫情爆發以來，英倫銀行已擴大資產購買規模，並將利率下調至0.1厘的紀錄低位。市場普遍預期，央行將在11月5日的會議上再次提高量化寬鬆目標。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299