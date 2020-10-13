【專家點評】邵志堯：十幾秒的短視頻也能改變世界…

在一般人的心目中，只有國際性的4A公司精心製作的廣告片才可以平地一聲雷的炒旺一個商品，簡簡單單一條十多秒由路人甲的視頻不可能讓一個主題公樂園火紅起來。可去年一個遊客將不可能变成可能，在西安大唐不夜城都有相同的表演節目，其中一個是一個以古代唐朝打扮的美女被安置在不倒翁上面表演，有一名遊客拍了視頻並配上音樂和字幕，令到這條短視頻在2019年成為抖音播放量最高的景點首位。

西安曲江這地方筆者曾在2015年到過，住的酒店就在《大唐不夜城》的旁邊，但是怎也提不起勁往裏面逛一逛，以為又是一些老土俗氣的景點，但是《不倒翁小姐》的視頻有2.9億的瀏覽量和300萬人的點讚，令到很多人冒名前來，日均客流量高達10萬餘人次，現代人又再次穿越回到了長安，不少遊客為了一睹她的風采，每晚的表演現場都被逼爆，扮演不倒翁的藝人馮佳晨也在一夜之間成為網紅，很多公司爭相邀請她合作。

華盛頓商學院出版的《瘋潮行銷》的內容可以解釋這一條片為甚麼能令《大唐不夜城》火紅，網絡行銷最厲害的招數便是MGM (Member Get Member，讓客戶帶來客戶)，與其十萬個人都說不錯，不如一百個人尖叫，旅遊從來不是剛性需求，是主動購買型的產品或柔性需求，而旅遊產品在價格上區分是一件重要產品，產品是重要和不重要的區分在於客戶對價格的敏感度，旅遊涉及假期的收入、旅行時間成本、機票或高鐵票價、酒店住宿和景點門票，一家人加起來的費用不少，絕對是重要的產品。

主動型購買重要的產品要突出就是氛圍，不倒翁小姐這條視頻恰恰就能帶出歡樂和好玩的氛圍，令觀看的人有一種想置身其中並得到這份喜悅的感覺，讓人尖叫及立馬轉發給其他人，充滿戲劇化畫面和配上優美的音樂喚醒了人的情緒，是時候要出外轉一轉，並要好好穿越到大唐盛世感受一下，接近3億的瀏覽量轉化成每天10萬人次進場，即接近10%被吸引到，是一個成功無意之間令園區瘋潮行銷的案例。

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