傳內地監管將放寬大型銀行第三季「讓利」要求

外媒報道，為應對持續下滑的資本充足率及壞帳高企風險，中國金融監管部門據悉將放寬對大型銀行第三季利潤負增長相關要求。

知情人士透露，中銀保監會近期與部分全國性商業銀行溝通，允許銀行披露差異化的三季度淨利潤負增長情況，且下降幅度可以達到10%或更窄，小於第二季普遍超過20%的按年跌幅，各家銀行可視自身經營和財務狀況決定，不再設置具體的目標。

花旗分析師Judy Zhang等於最新報告中預計，監管將會給予銀行更多自主決定權來披露第三季業績增長，經濟恢復減輕銀行讓利實體經濟的政治壓力，而盈利下降導致資本壓力不斷上升，可能會損傷銀行的信貸擴張能力，料第三季業績好於預期。

富瑞(Jefferies)分析師Shujin Chen表示，中資銀行的利潤增速在第二季已經見底，季內淨利潤下滑24%可能是由於監管窗口指導。她又預計，此前受到窗口指導和資產質量趨勢有改善的銀行，第三季淨利潤將看到顯著反彈。

報道稱，為應對沖疫情衝擊並加大對實體經濟讓利，中資銀行在二季淨利潤至少錄得十年來最大降幅，其中國有大型商業銀行第二季單季淨利潤下滑28%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299