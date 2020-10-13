【旅業蕭條】空巴與法國工會達成重組協議　裁員4200人

外電報道，歷經三個月談判，空中巴士與代表飛機製造業工人的工會周一(12日)簽署勞資協議，空巴將在法國裁員4,200人，其中Toulouse總部裁員3,400人。

根據協議，工人必須在12月31日之前簽署自願離職文件，可展延至3月31日，該協議預計於2021年1月1日生效。工會還簽署一項協議，與生產製造有關的3成法國員工將實施法國政府支持的無薪假計劃，以防止企業強制性裁員。

早前，空巴表示將在超過13萬名員工中裁員1.5萬人，以進行組織調整應對疫情。

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